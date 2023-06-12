The Economist сообщил о потере ВСУ «десятков солдат» во время наступления в Запорожской области

Во время наступления в районе населенных пунктов Орехов и Токмак в Запорожской области Украина понесла значительные потери в технике и живой силе. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ. По словам собеседника издания, речь идет о гибели «десятков солдат».

Источник рассказал, что украинские силы использовали в атаке на этом участке хорошо подготовленную 47-ю бригаду, которая столкнулась с серьезными российскими укреплениями и средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам собеседника The Economist, бои в этой части Запорожской области были тяжелые. Он отметил, что обе стороны пытаются вытянуть резервы друг друга. «Мы не ввели свои главные силы, но и русские не ввели свои главные силы», — заявил источник.

Минобороны России в своей сводке за 11 июня сообщало, что в районе города Орехов Запорожской области «поражен пункт управления 47-механизированной бригады ВСУ».

AFP со ссылкой на военнослужащих подразделения, участвовавших в атаках под Ореховом, сообщало, что ВСУ потеряли шесть из девяти американских БМП Bradley. По словам собеседников агентства, только одна боевая машина смогла избежать каких-либо повреждений. Еще две БМП вероятно могут быть отремонтированы.

The Wall Street Journal писала, что наступательная операция Украины возле Орехова завершилась неудачей, когда украинская бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. По оценке группы аналитиков Oryx, отслеживающей потери обеих сторон конфликта, под Ореховом уничтожены два танка Leopard, четыре боевых машины пехоты Bradley, брошены на поле боя французский бронетранспортер и боевая машина Oshkosh американского производства.

Утром 12 июня ВСУ сообщили об освобождении села Новодаровка в Запорожской области. Запорожская отдельная бригада территориальной обороны заявляла, что это произошло еще 4 июня. Кроме того, украинская армия сообщала об освобождении трех сел на Времьевском выступе в Донецкой области — Благодатное, Нескучное и Сторожевое. Издание «Агентство» подсчитало, что Украина могла взять под контроль около 65 квадратных километров на границе Донецкой и Запорожской областей.

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