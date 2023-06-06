Минобороны РФ опубликовало «кадры уничтожения танков Leopard». Провоенные блогеры заявили, что на видео комбайны

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российская армия уже три дня сдерживает «давно обещанное наступление» ВСУ на нескольких участках фронта. По его утверждению, за это время потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

Шойгу отдельно рассказал, что 5 июня было остановлено наступление ВСУ на семи направлениях, в результате чего были уничтожены 28 танков, в том числе восемь немецких «Леопардов» и три французских колесных танка AMX-10. Это же Минобороны РФ сообщало ранее в ночь на вторник.

Никаких подтверждений своих слов Шойгу не предоставил. Однако вскоре российское военное ведомство распространило в СМИ короткое видео с кадрами, как утверждалось, «уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard».

Многие российские провоенные блогеры усомнились, что в ролике Минобороны РФ показана настоящая бронетехника.

Телеграм-канал «Военный осведомитель», проанализировав силуэты машин, сообщил, что в действительности на видео сняты американские зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий, а также трактор-опрыскиватель John Deere 4830, которые довольно популярны на территории Украины.

«Зачем было выдавать кадры с ошибочным поражением с/х техники за актуальное видео поражения „Леопардов“ нам неведомо», — пишут авторы канала.

К такому же выводу пришел провоенный телеграм-канал «Рыбарь». «Если увеличить кадр, то в контурах объекта можно рассмотреть нечто похожее на сельхозтехнику. В очертаниях выделяются колеса, а „ствол“ напоминает шнек. Да и сам экипаж вертолета в переговорах не называет цель „Леопардом“», — говорится в его публикации.

Видео с «уничтожением „Леопардов“» также прокомментировал глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. «Сегодня министерство обороны Российской Федерации выложило впечатляющую работу птуристов. На этих кадрах отчетливо видно, как танки Leopard передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим птуристам разглядеть в них вражескую технику», — заявил он.

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