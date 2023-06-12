SIPRI: Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок в 2022 году

Девять ядерных держав — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира ( ).

По состоянию на январь 2023 года, США увеличили количество развернутых боеголовок до 1770 единиц с 1744 год назад, Россия — до 1674 единиц с 1588. Согласно данным SIPRI, у Великобритании и Франции количество таких боеголовок осталось прежним — 120 и 280 единиц.

В докладе также отмечается, что из 12 512 ядерных боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем на январь 2022 года. Из них примерно 3844 были развернуты на ракетах и самолетах, а еще порядка 2000 (почти все из них принадлежат России или США) находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть ими были оснащены ракеты или они были на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками.

SIPRI напоминает, что на Россию и США приходится почти 90% всего ядерного оружия. Размеры их ядерных арсеналов (боеголовок, пригодных для использования), вероятно, оставались относительно стабильными в 2022, но прозрачность в отношении ядерных сил в обеих странах снизилась после полномасштабного вторжения России в Украину.

Общее число боеголовок, развернутых и хранящихся, в США не изменилось (3708), а в России этот показатель вырос — с 4477 до 4489. По оценке SIPRI, ядерный арсенал Китая за 2022 год вырос с 350 единиц до 410.