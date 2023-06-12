Во время марафона в поддержку российских политзаключенных собрали более 34 миллионов рублей

В ходе марафона «Ты не один», который проводили весь день 12 июня независимые медиа в поддержку политических заключенных в России, собрано более 34 миллионов рублей. Об этом объявили ведущие эфира, председатель совета директоров международного ФБК Мария Певчих и главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

На момент завершения марафона было собрано 34 357 137 рубля. Деньги будут направлены на поддержку политзаключенных и их семей.

Марафон запустили независимые медиа — «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Важные истории», The Insider, «Холод», «Популярная политика», Breakfast Show и другие. Он продлился более 13 часов.

По данным «ОВД-Инфо», в России с начала полномасштабного вторжения в Украину были задержаны 19 718 человек, которые выступали против войны. 579 человек стали фигурантами уголовных дел. Согласно подсчетам «Медиазоны», заведены 6838 административных дел по статье о «дискредитации» российской армии.