Независимые СМИ запустили марафон солидарности с политическими заключенными в России, а также со всеми противниками войны, которую Россия ведет против Украины.

Марафон будет продолжаться весь день 12 июня (в день России) и закончится в 22:00. В его рамках объявлен сбор средств в помощь политзаключенным и их семьям. Пожертвование можно отправить здесь. За первые четыре часа марафона было собрано более 10 миллионов рублей.

Участники марафона — «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Важные истории», The Insider, «Холод» и другие независимые медиа. Хэштег акции — #тынеодин.

Meduza

В первые часы марафона в нем приняли участие экономист Сергей Гуриев, актер Александр Филиппенко, политолог Екатерина Шульман, журналисты Сергей Смирнов, Маша Борзунова и Илья Шепелин, соратники Алексея Навального Кира Ярмыш, Георгий Албуров и Иван Жданов, писатель и публицист Виктор Шендерович.

В эфире также показали видеообращение Юрия Шевчука: «Всей душой поддерживаю ваш марафон. Многие наши граждане несогласные с тем, что происходит, не просто выживают, но всячески сопротивляются Хотя бы даже тем, что они сохраняют в себе человечность. Поверьте, это уже сейчас немало в России». Шевчук отдельно поблагодарил адвокатов, которые защищают политзаключенных в России.

В России с начала полномасштабного вторжения в Украину, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 19 718 человек, которые выступали против войны. 579 человек стали фигурантами уголовных дел. По данным «Медиазоны», заведены 6838 административных дел по статье о «дискредитации» российской армии.

Читайте также

Пожалуйста, не забывайте Ивана Сафронова и других политзаключенных! Инструкция «Медузы» — как отправить письмо в СИЗО

Читайте также

Пожалуйста, не забывайте Ивана Сафронова и других политзаключенных! Инструкция «Медузы» — как отправить письмо в СИЗО