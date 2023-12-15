Путин рассказал о планах строительства высокоскоростных железных дорог до Донецка и Луганска. В России пока ни одной такой нет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «в перспективе» планируется построить высокоскоростные железные дороги до аннексированных Донецка и Луганска.

За высокоскоростным железнодорожным сообщением — будущее российских железных дорог, заявил Путин, выступая на IV Железнодорожном съезде.

Высокоскоростной магистралью (ВСМ) считается электрифицированная двупутная железнодорожная линия, по которой поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час, напоминает РИА Новости.Пока в России таких дорог нет.

Проект ВСМ между Санкт-Петербургом и Москвой начали разрабатывать в 2006 году. Предполагалось, что она станет первой в РФ. В 2017 году было объявлено, что первую высокоскоростную железнодорожную линию будут строить между Москвой и Казанью. Однако работы так и не начались, и в 2019 году вновь вернулись к проекту ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

В октябре 2023 года глава РЖД Олег Белозеров говорил, что ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года. Предполагается, что время в пути из одного города в другой займет 2 часа 15 минут.

Стоимость строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом оценивается в 1,7 триллиона рублей.