В Закарпатской области депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Пострадали не менее 26 человек, один погиб

В Закарпатской области Украины местный депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета, сообщает Национальная полиция Украины.

Пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Также сообщалось о двух погибших, в числе которых был депутат, однако в полиции уточнили, что врачи пытаются его реанимировать. Мотивы депутата неизвестны.

«Страна» пишет, что гранаты в здание сельсовета принес, предположительно, депутат Сергей Батрин. На сайте Керецковской общины говорится, что он член комиссии по законности и правопорядку, уточняет издание.

В ролике, опубликованном полицией, видно, как депутат зашел в комнату, в которой проходило заседание. Подождав некоторое время у двери, он достал из карманов гранаты, после чего попытался перебить спорящих участников заседания вопросом: «А можно я?». Затем он начал бросать гранаты.

В полиции сообщили, что по факту произошедшего СБУ начала расследование по статье о теракте.