Басманный суд заочно приговорил драматурга Ивана Вырыпаева к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках» про армию

Басманный суд Москвы заочно приговорил драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии, сообщает Sota.

Обвинение просило для Вырыпаева наказание в виде 10 лет лишения свободы. Защита настаивала на том, что информация, которую следствие сочло «фейком», была взята Вырыпаевым из открытых источников и просило вернуть дело в прокуратуру.

Поводом для дела, о котором стало известно в мае 2023 года, послужили интервью Вырыпаева чикагскому радио Radio NVC, ютьюб-каналам «Ходорковский Live» и «ОВД-Инфо», а также несколько публикаций на личном сайте режиссера.

Пьесы Иван Вырыпаев до начала войны шли на сценах более чем 40 российских театров, включая МХАТ им. Чехова, БДТ, Театр наций и «Современник». После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вырыпаев, который последние несколько лет живет за пределами России, публично осудил войну.

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