В аэропорту Краснодара, закрытом с начала войны, приземлился «тестовый рейс»

Аэропорт Краснодара, который готовятся открыть для гражданских рейсов первый раз после начала войны, принял «тестовый рейс». Как сообщила Росавиация, рейс без пассажиров из Минеральных Вод в Краснодар выполнила авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100.

«Тестовый рейс», заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, «позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов».

В сообщении Росавиации подчеркивается, что несмотря на то, что аэропорт закрыт для гражданских рейсов, вся его инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии. На эти цели правительство России выделило в виде субсидий 1,54 миллиарда рублей.

13 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Краснодара может быть открыт после проведения «тестового полета».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на юге России были закрыты 11 аэропортов. В случае открытия аэропорт Краснодара станет первым из них, возобновившим работу.

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