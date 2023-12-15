Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. Все 14 дронов, заявили в ВСУ, удалось сбить

Российские войска в ночь на 15 декабря нанесли по территории Украины удар беспилотниками типа «Шахед», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Всего с территории Краснодарского края, по подсчетам украинских военных, было запущено 14 дронов. Все беспилотники удалось сбит, заявило командование Воздушных сил, уточнив, что дроны были уничтожены в Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областях.

Российские войска ежедневно атакую территорию Украины ударными дронами. Как поясняли эксперты, целью таких атак является не только причинение ущерба отдельным целям, но и перегрузка системы ПВО Украины.

Британская военная разведка предположила, что войска РФ в декабре начали «более согласованную кампанию» воздушных ударов, цель которой — разрушение энергетической инфраструктуры Украины.