Росгранстрой

С началом полномасштабной войны Украина закрыла границу с Россией. Единственный погранпереход, который формально продолжает работать — гуманитарный коридор Колотиловка (Белгородская область России) — Покровка (Сумская область Украины). Для беженцев с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и даже Крыма это сейчас последний и самый короткий способ попасть из России в Украину напрямую. Другие варианты более сложные — через страны ЕС.

Коридор работает лишь в одну сторону, из Украины в Россию через него не пропустят, пишет Hromadske. Раньше пересекать границу можно было как пешком, так и на транспорте. Летом 2023 года коридор на некоторое время закрывали. После возобновления работы в августе российские пограничники пропускают через КПП только пешком.

Беженцам приходится идти два километра по нейтральной полосе между российским и украинским пунктами. Это дорога из гравия, по которой трудно передвигаться с большим багажом. Пограничники предупреждают, что во время перехода никто никому не сможет гарантировать безопасность. Людям приходится преодолевать линии колючей проволоки и противотанковые заграждения, нередко под звуки артиллерийского обстрела.

Переход называют «серой зоной» или «дорогой жизни». Но чаще описывают вот так: «Отдельно хочу сказать про пеший переход — это дорога-ад, если у кого-то много вещей! Если за плечами рюкзаки, в руках сумка — это одно. А если чемоданы — будет очень сложно. По пути вы увидите брошенные вещи, сломанные тележки, колеса от чемоданов. Дорога разбита. После поездки два чемодана на мусорку».

Власти Украины подчеркивают, что «Колотиловка — Покровка» это не пункт пропуска, а классический гуманитарный коридор, по обе стороны которого стоят вооруженные военные. В пограничной службе Украины заявили, что, несмотря на закрытый КПП в Покровке, не могут ограничивать украинцев, добравшихся до границы, в возможности вернуться домой. Граждане России могут воспользоваться коридором разве что в том случае, если собираются примкнуть к добровольческим формированиям, сражающимися на стороне ВСУ, заявлял в интервью 24 каналу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, ежедневно по гуманитарному коридору из России в Украину возвращаются до 200 человек. На украинской стороне действует волонтерский гуманитарный центр, где все беженцы могут получить медицинскую, психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. Людям предлагается бесплатная ночевка и транспорт: автобусы в Сумы или Харьков и поезд в Киев.

Журналисты агентства Associated Press рассказали истории некоторых беженцев, которые сумели воспользоваться гуманитарным коридором в Сумской области.

52-летняя Анна вместе с мужем жила на юго-востоке Запорожской области. Ее село оккупировали российские военные, которые стали занимать пустеющие дома местных жителей. Дочь Анны вместе с десятилетним внуком в первые дни войны выехала в Польшу.

В январе 2023 года россияне остановили на улице брата мужа Анны, который возвращался с работы, и спросили его, где можно достать спиртное. Он ответил, что не знает. Позже к брату домой пришли двое военнослужащих и стали избивать его. Анна с мужем, жившие напротив, выбежали узнать, что происходит. Россияне начали стрелять им под ноги. Один из военных направил оружие ей в лоб и сказал: «Я сейчас тебя убью». Потом их отпустили. Брата увели в неизвестном направлении.

Спустя две недели муж Анны, которого ранее госпитализировали из-за заболевания сердца, нашел тело брата в лесу неподалеку от села. Еще через две недели муж Анны умер. «Его сердце не выдержало этого», — сказала она. В ноябре, позвонив на день рождения внуку в Польшу и услышав от него: «Зачем ты там? Ты нужна нам здесь», Анна решилась уехать.

Как и все, она добиралась сначала по оккупированным территориям, потом через российские регионы — Краснодарский край, Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области — к границе с Сумской областью. В зависимости от начальной точки этот путь может занимать более тысячи километров. Переход по коридору дался Анне тяжело. Сначала российские солдаты кричали на нее и не хотели пускать на «дорогу жизни», тогда она разрыдалась. По дороге Анна, нагруженная несколькими сумками, сильно замерзла, упала и ушибла колени. Оказавшись в приюте в Сумской области, она сказала журналистам, что уже хочет обратно домой.

Волонтерский приют «Атмосфера» в Сумах для беженцев, возвращающихся из России, открыла в марте 2023 года Катерина Арисой. Раньше она жила в Бахмуте, но сама стала беженкой, когда российские войска разрушили город. «Я тоже потеряла все. Мне знакомо это чувство, когда теряешь свой дом, свою жизнь, свой статус, когда становишься как ноль», — рассказывает она.

По ее словам, через ее приют прошли уже больше 15 с половиной тысяч человек. Поток беженцев, пересекающих коридор, зависит от погоды и ситуации на линии фронта. Иногда переход работает с перебоями из-за обстрелов. С наступлением морозов число беженцев стало снижаться — сейчас в среднем в день возвращаются 80-120 человек. По словам Катерины, больше всего беженцев было после разрушения плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года — тогда по гуманитарному коридору бежали по 200 человек в день.

Для многих людей оставаться на оккупированных территориях равносильно смерти, говорит Катерина. Украинцев пытают, похищают и убивают. По оценкам правительства Украины, не менее десяти тысяч жителей оккупированных территорий были задержаны и отправлены в российские тюрьмы без предъявления каких-либо обвинений. Украинских мужчин, пытающихся выехать в Россию или Украину, часто подвергают фильтрации, подозревая в связях или симпатиях к ВСУ.

Также на украинцев постоянно давят пропагандой и принуждают получать российское гражданство, без которого на оккупированных территориях жители становятся фактически бесправными. Уезжающим из оккупации приходится постоянно лгать о своих настоящих намерениях из опасений, что их не выпустят. На границе им выдают анкеты, которые надо заполнить «правильно». Люди скрытны и предпочитают не общаться с журналистами — у многих на подконтрольных России территориях остаются родственники. Те из постояльцев приюта, кому удалось избежать получения российского паспорта, говорят об этом с явной гордостью. Никто не говорит вслух о том, что он получил паспорт РФ.

73-летняя Галина Сидорова жила вместе с детьми и внуком в городе Запорожье. Незадолго до войны она уехала в деревню под городом Пологи, чтобы ухаживать за пожилой матерью. Между населенными пунктами — примерно два часа езды на машине, но после российского вторжения их разделила линия фронта. Галина оказалась на оккупированной территории.

Незадолго до смерти своей 93-летней матери она сказала ей: «Мама, когда ты умрешь, я останусь здесь до девятого дня, приду к твоей могиле, чтобы попрощаться, а потом пойду домой». Когда настало время, она собрала вещи. Целый день она ехала на автобусе по оккупированным территориям до гуманитарного коридора. Всю дорогу Галина находила утешение в молитве. «Я читала молитву всю дорогу… даже засыпая, продолжала читать», — рассказала она в приюте в Сумах. Скоро она доберется до семьи в Запорожье по другую линию фронта.

На российской стороне волонтеры тоже есть. Одного из них, 61-летнего Александра Демиденко из Белгородской области, который помогал украинским беженцам добраться до границы в Колотиловке и предлагал ночлег в своем доме, дважды отправляли под административный арест по надуманным поводам. На российском КПП его задерживали кадыровцы из батальона «Запад-Ахмат» и затем, по всей видимости, избивали. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в незаконном хранении оружия.

Другие жители Белгородской области зарабатывают на беженцах извозом, пишет «Русская служба Би-би-си». Частные водители предлагали гражданам Украины доехать до границы из Белгорода (это расстояние около 100 километров, которое занимает до полутора часов езды) за 25 тысяч рублей. Позже цены сбили, когда местные волонтеры разъяснили беженцам, что до Колотиловки ходят рейсовые автобусы за 333 рубля, а на обычном такси можно добраться за три или три с половиной тысячи рублей. Теперь за 25 тысяч рублей можно доехать до Колотиловки даже из аннексированного Мариуполя.

Паркова возле КПП Колотиловка Телеграм-канал «Колотиловка-Покровка»

На КПП регулярно возникают очереди. Раньше российские пограничники старались за день пропустить всех добравшихся до границы, но теперь из-за погоды и рано наступающей темноты сокращают часы работы погранперехода. Люди, которые вынуждены сутками ждать под открытым небом, иногда платят за то, чтобы попасть в начало очереди, рассказывают «Би-би-си» местные волонтеры.

Обычно пограничники вызывают людей группами по десять человек. Первыми очередь обычно занимают перевозчики, привозящие беженцев на автобусах. Сколько людей у них в автобусе, никто не пересчитывает, поэтому водители могут подсадить кого-то за дополнительную плату.

На этой ситуации, по свидетельству очевидцев, зарабатывает и местная администрация. Так, на парковке в районе КПП беженцев встречает женщина-дежурный с рацией, она записывает людей в список и выдает номер в очереди. После чего сообщает, что ждать надо еще три дня, но за дополнительную плату в три тысячи рублей с человека можно быстрее проехать на автобусе. Многие на это соглашаются. «Ее прислала администрация [района]. Она сама стала договариваться с перевозчиками», — рассказал журналистам волонтер по имени Сергей. Он подтвердил, что таким образом власти искусственно создают очередь на КПП. На запрос «Би-би-си» в администрации Белгородской области не ответили.

С приближением зимы волонтеры обратились к властям с предложением поставить рядом с КПП шатры с обогревом и раздачей горячей еды. Как отреагировали чиновники, неизвестно. Волонтеры закупают для беженцев предметы первой необходимости, а люди, пересекающие границу, помогают тем, кто последует за ними — скидывают в коробку оставшиеся рубли.

Несмотря на частую изнурительную фильтрацию, случаи, когда кого-то задерживали и не пропускали на КПП Колотиловка, относительно редки, отмечает Hromadske. На украинской стороне беженцам тоже предстоит пройти проверку, иногда такую же длительную, с опросами представителями различных силовых ведомств. «Принимая во внимание фактор безопасности, государственная погранслужба доставляет их в безопасное место, где проводят все необходимые меры контроля и проверки», — объясняет пресс-офицер пограничной службы Украины Роман Ткач.

Пограничники сразу просят сдавать российские паспорта тех украинцев, кто успел их получить.

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