Financial Times: США заявляют, что нашли способ изъятия замороженных российских активов «в соответствии с международным правом»

Западные страны активизировали переговоры об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, в последние недели США в частных переговорах занимают все более настойчивую позицию по вопросам конфискации, утверждая на заседаниях G7, что есть способ осуществить ее «в соответствии с международным правом».

Как рассказал FT неназванный чиновник, в Вашингтоне полагают, что решение по конфискации активов можно принять в короткие сроки. По его словам, этот вопрос может обсуждаться на возможной встрече лидеров G7, приуроченной ко второй годовщине войны.

Издание обращает внимание, что идею конфискации начали обсуждать активнее на фоне политических разногласий внутри ЕС и США, из-за которых в последние недели сорвалось выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи.

В странах Запада заморожены почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку России. Большая часть из них находится в Европе.

Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия этих активов не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передавать прибыль от этого на восстановление Украины.

Евросоюз 14 декабря не смог согласовать решение о выделении 50 миллиардов долларов помощи Украине. Вето на это наложила Венгрия.

В США на протяжении двух месяцев идут дебаты о передаче Украине 60 миллиардов долларов. За это выступает администрация Джо Байдена, однако республиканцы в конгрессе отказываются поддержать соответствующий законопроект.