Орбан ушел с саммита лидеров стран Евросоюза из-за решения начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Венгрия грозила его заблокировать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не принимал участие в принятии решения о начале переговоров о вступлении Украины в члены Евросоюза.

Орбан заявил, что встреча лидеров ЕС, в том числе посвященная вопросу, стоит ли начинать переговоры с Украиной, растянулась почти на восемь часов. По его словам, позиция Будапешта заключалась в том, что Киев не готов начать эти переговоры.

«Начинать переговоры с Украиной в таких условиях — совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение. И Венгрия не изменит своей позиции», — завил он.

Другие 26 стран, утверждает Орбан, настаивали на одобрении начала переговоров. «Поэтому Венгрия решила, что если эти страны так решили, то они должны идти своим путем. Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении, и по этой причине она не принимала участия в сегодняшнем решении», — сказал Орбан.

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, глава правительства Венгрии покинул саммит лидеров ЕС из-за несогласия с их позицией. Европейские чиновники анонимно рассказали «Европейской правде» и «Радио Свободы», что Орбан специально оставил встречу во время голосования и при этом не назначил никого вместо себя выразить позицию Венгрии.

«Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будут голосовать это решение, и вышел из комнаты», — сказал «Европейской правде» представитель команды президента Евросовета.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. 14 декабря лидеры стран ЕС решили начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой, а также предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

Решение о расширении ЕС страны — участницы должны одобрять единогласно. Будапешт грозил заблокировать решение о начале переговоров с Киевом. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считается ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина в Европе.

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Все эпизоды Виктор Орбан сперва установил автократию в Венгрии, а теперь расширяет влияние на другие страны Запада. Как он использует для этого войну в Украине? И чего хочет в итоге? 00:00 36:48