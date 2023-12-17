Минобороны РФ сообщило о 35 уничтоженных дронах над территорией России. Глава Липецкой области заявил о впервые сбитом над регионом беспилотнике
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 17 декабря была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА» в Липецкой Волгоградской и Ростовской областях. Всего, следует из заявлений Минобороны, были сбиты 35 дронов.
В Ростовской области, по неофициальным данным, целью дронов был аэродром в Морозовске, где базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392).
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о «массовой атаке беспилотников» в районе Морозовска и Каменска. Голубев не уточнил, какие объекты подверглись нападению, написав лишь, что большая часть беспилотников была уничтожена, жертв нет.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, заявил о первой с начала войны атаке беспилотников на регион.
«Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — написал Артамонов в телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.
16 декабря Минобороны РФ заявило о 32 беспилотниках, сбитых над аннексированным Крымом.
В ночь на 14 декабря над Калужской и Московской областями, сообщало российское военное ведомство, были сбиты девять беспилотников. Источник «РБК-Украина» в спецслужбах тогда заявил, что атака беспилотников была спецоперацией ГУР Минобороны Украины, добавив, «что у них [жителей России — прим. „Медузы“] тоже не будет спокойных ночей».