Минобороны РФ сообщило о 35 уничтоженных дронах над территорией России. Глава Липецкой области заявил о впервые сбитом над регионом беспилотнике

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 17 декабря была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА» в Липецкой Волгоградской и Ростовской областях. Всего, следует из заявлений Минобороны, были сбиты 35 дронов.

В Ростовской области, по неофициальным данным, целью дронов был аэродром в Морозовске, где базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392).

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о «массовой атаке беспилотников» в районе Морозовска и Каменска. Голубев не уточнил, какие объекты подверглись нападению, написав лишь, что большая часть беспилотников была уничтожена, жертв нет.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, заявил о первой с начала войны атаке беспилотников на регион.

«Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — написал Артамонов в телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.

16 декабря Минобороны РФ заявило о 32 беспилотниках, сбитых над аннексированным Крымом.

В ночь на 14 декабря над Калужской и Московской областями, сообщало российское военное ведомство, были сбиты девять беспилотников. Источник «РБК-Украина» в спецслужбах тогда заявил, что атака беспилотников была спецоперацией ГУР Минобороны Украины, добавив, «что у них [жителей России — прим. „Медузы“] тоже не будет спокойных ночей».

Хроника войны. 17 декабря 2023 года

Война Шестьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 17 декабря 2023 года

Война Шестьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»