Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило девять беспилотников. Украинские СМИ назвали ночную атаку спецоперацией ГУР

Дежурные средства ПВО уничтожили в ночь на 14 декабря девять украинских беспилотников самолетного типа, объявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были перехвачены над Калужской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью в Наро-Фоминском городском округе были отражены атаки двух беспилотников, летевших к столице. По его данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дронов нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что средства ПВО сбили один беспилотник на территории Сухиничского района. Пострадавших и разрушения инфраструктуры, по словам чиновника, также нет.

По данным «Базы», вероятной целью дронов были воинские части в подмосковных Алабино и Подольске, а также Володарская нефтебаза в Раменском районе.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбе утверждает, что ночная атака беспилотников на Московскую и Калужскую область была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам собеседников издания, целями были военные объекты на территории двух регионов. «После последних ударов, которые россияне нанесли по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей», — заявил источник из военной разведки Украины.

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