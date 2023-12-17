Губернатор Белгородской области сообщил, что на границе села Теребрено идет бой

В Белгородской области на границе села Теребрено Краснояружского района «идет стрелковый бой с противником», сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — написал Гладков в телеграм-канале, не став раскрывать никакие подробности.

По данным «Базы», бой начался около 11 утра. В Теребрено, расположенно возле границы с Украиной, живут около 200 человек. Сообщается, что жителей не эвакуировали, они прячутся по укрытиям.

В посте Гладкова о бое на границе Теребрено также говорится, что повреждены линии электропередачи в нескольких селах.

и легион «Свобода России», воюющий на стороне Украины, неоднократно заявляли, что устраивали рейды в приграничные регионы РФ, в том числе в Белгородскую область. В соцсетях этих формирований информации о рейде в Белгородскую область, организованном 17 декабря, нет.

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