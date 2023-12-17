Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было никаких проблем с Финляндией до того, как эту страну «затащили в НАТО».

«У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине XX века давно решены», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

«Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», — заявил президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что «у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, — воевать со странами НАТО». «У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения», — заявил он.

Власти США, как «хозяева НАТО», не могут этого не понимать, сказал Путин. «Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил он. Заявление президента США о том, что Россия может напасть на НАТО, если не «остановить Путина на Украине», Путин назвал «полной чушью».

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До этого Финляндия не планировала отказываться от нейтрального статуса, который сохраняла десятилетиями.

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