Украина временно исключила Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны». По данным Reuters, это условие выдвинула Австрия в обмен на утверждение нового пакета санкций ЕС

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило действие статуса «спонсор войны» для австрийского Raiffeisen Bank. В соответствующем перечне на сайте агентства указано, что такое решение принято на время «двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии».

14 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Австрии заявили, что поддержат новый пакет санкций ЕС в отношении России при условии, что Raiffeisen Bank исключат из украинского списка «спонсоров войны».

После того, как украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции изменило статус Raiffeisen Bank, Австрия сняла свои возражения по поводу нового пакета санкций, заявили Reuters дипломатические источники в ЕС.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций Райффайзенбанк — дочерняя структура Raiffeisen — стал одним из ключевых западных банков в РФ. Он остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющих переводы по системе SWIFT.

Украина внесла Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны» в марте 2023 года.

Новый, двенадцатый пакет санкций ЕС включает в себя расширение ограничений на экспорт и импорт, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.

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