В Волгограде пятерых военных осудили за попытку откупиться от повторной отправки на фронт. На командира, бравшего взятки, уголовное дело не завели
Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пятерым российским военнослужащим мотострелкового батальона, которые дали взятки командиру, чтобы избежать повторной отправки в зону боевых действий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.
По данным издания, мобилизованного Владимира Колганова, который уволился из армии, чтобы вернуться на работу на военном заводе, приговорили к двум годам колонии и штрафу в размере 750 тысяч рублей.
Двум сослуживцам Колганова суд назначил штрафы и условные сроки, еще двум — только штрафы.
Адвокат Колганова Евгений Вовк предположил, что его подзащитный получил реальный срок, поскольку он единственный из фигурантов дела, кто ушел из армии. Остальные, по его словам, могли снова отправиться в зону боевых действий. Также Вовк добавил, что намерен подать кассационную жалобу на приговор его подзащитному.
«Коммерсант» отмечает, что исполняющий обязанности командира батальона, который брал взятки, активно сотрудничал со следствием. В частности, он признался, что сам предложил военнослужащим, побывавшим в зоне боевых действий, уклониться от повторной отправки на фронт. При этом газета не обнаружила в картотеке гарнизонного военного суда уголовного дела в отношении командира.