В Финляндии снова арестовали одного из лидеров ДШРГ «Русич» Яна Петровского. Его подозревают в военных преступлениях в Украине

Суд в Хельсинки арестовал россиянина Воислава Тордена (ранее известного как ) по подозрению в совершении военных преступлений в Украине сообщает Helsingin Sanomat.

По данным газеты, Тордена подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на востоке Украине в 2014 — 2015 годах. Что именно сделал россиянин по версии следствия, не сообщается.

По данным Helsingin Sanomat, официальные обвинения Тордену должны предъявить до 31 мая.

Воислав Торден (Ян Петровский) — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Его задержали в Финляндии в июле по запросу Украины.

Киев добивался выдачи Тордена по обвинению в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в отношении раненых и пленных украинских военнослужащих в 2014–2015 годах. Власти Финляндии отказали в экстрадиции Тордена из-за условий содержания заключенных в украинских тюрьмах и открыли собственное расследование в отношении россиянина.

В интервью «Медузе» в 2017 году Петровский говорил, что «не совершил никаких военных преступлений» и «сугубо участвовал в военных действиях» в Украине. Он находится под санкциями Евросоюза и США.

О задержании Петровского

В Хельсинки задержан российский боевик и неонацист Ян Петровский (теперь он Воислав Торден), которого Украина обвиняет в военных преступлениях Один из лидеров группировки «Русич» просит в Финляндии убежища

О задержании Петровского

В Хельсинки задержан российский боевик и неонацист Ян Петровский (теперь он Воислав Торден), которого Украина обвиняет в военных преступлениях Один из лидеров группировки «Русич» просит в Финляндии убежища