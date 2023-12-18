Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России. В него войдут запрет на импорт алмазов и ограничение на реэкспорт в РФ «чувствительных» товаров и технологий

Власти Евросоюза приняли 12-й пакет экономических санкций против России в связи с продолжающимся российским вторжением в Украину. Об этом сообщает представительство ЕС в России.

В новый пакет санкций войдет запрет на импорт, покупку и передачу алмазов из России. Мера распространяется на российские непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, начиная с 1 января 2024 года.

С 1 марта по 1 сентября 2024-го ЕС постепенно введет запрет на импорт российских алмазов при их обработке в третьих странах, включая ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения.

По решению властей Евросоюза, экспортеры ЕС должны будут по контракту запрещать реэкспорт в Россию «особенно чувствительных товаров и технологий» при экспорте в третьи страны, за исключением стран-партнеров.

Среди прочего Евросоюз расширит списки запрещенных товаров и людей, в отношении которых введены персональные ограничения, введет дополнительный запрет на импорт товаров, которые приносят РФ «значительные доходы», и примет новые меры, призванные обеспечить исполнение уже введенных санкций.

В ЕС также решили сделать ряд исключений из ограничений на ввоз предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены и одежда, а также для автомобилей с дипномерами. Страны ЕС могут разрешить въезд автомобилей граждан ЕС, живущих в России, при условии, что они не предназначены для продажи и используются только в личных целях.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.