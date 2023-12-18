В Санкт-Петербурге двери квартир двух «военкоров» залили монтажной пеной

В Санкт-Петербурге двери квартир «военкоров» Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина залили монтажной пеной. На посты «военкоров» обратила внимание Astra.

«Ну вот и до меня дошли. Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры», — написал Сапоньков в своем телеграм-канале, напомнив, что в сентябре его «коллегам» под двери подбрасывали свиные головы.

«Военкор» также заявил, что сперва полицейские отказались приезжать, поскольку угрозы для жизни не было, а дверь в межквартирный холл была установлена незаконно. Однако позднее они все же приехали, за что Сапоньков поблагодарил «контролирующие службы».

Также о залитой монтажной пеной двери сообщил Дмитрий Стешин. «Не вижу смысла скрывать: мне сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере, из данных старого паспорта», — написал Стешин, добавив, что сведения о месте регистрации, по его словам, были «слиты» украинской стороной. Полиция, сообщил он, приняла его заявление «как-то без огонька».

Вечером 17 декабря полиция Санкт-Петербурга отчиталась, что принимает необходимые меры для установления и задержания подозреваемых. В частности, в пресс-службе МВД сообщили, что на «место происшествия» в Приморском районе города, где «неизвестные запенили входную дверь в межквартирный холл», прибыл участковый.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские пропагандисты неоднократно получали угрозы. Например, в ноябре жена «военкора» Александра Коца обратилась в полицию из-за конфликта с мужчиной, который, как утверждают в СК, несколько дней следил за «жилищем членов семьи журналиста», а также пытался получить от супруги «военкора» информацию о его профессиональной деятельности.

В сентябре российским пропагандистам Константину Сивкову, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву подбрасывали под двери квартир отрубленные свиные головы.

В апреле Сергейцеву, Сивкову, Терещенко, а также «военкору» Владиславу Шурыгину отправляли посылки с гипсовыми бюстами, похожими на статуэтку, в которую была заложена взрывчатка на творческом вечере Владлена Татарского. В результате того взрыва Татарский погиб, а 40 человек пострадали.

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