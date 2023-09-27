Троим российским пропагандистам подкинули под двери свиные головы

Военному эксперту Константину Сивкову, сотруднику ТАСС Михаилу Терещенко и политологу Тимофею Сергейцеву подбросили отрубленные свиные головы.

26 сентября свиную голову обнаружил у своих дверей Сергейцев — автор колонки о необходимости «деукраинизации» Украины, опубликованной на сайте РИА Новости. «В очередной раз некоторые личности не дотягивают до своих любимых США. Там-то голова лошадиная да мафия сицилийская. А тут как всегда — просто свиньи», — заявили в пресс-службе РИА Новости. Сергейцев обратился в полицию, сообщив, что неоднократно получал угрозы по телефону и в письмах.

Затем о подброшенной свиной голове рассказал Сивков. Он, как сообщается, обнаружил свиную голову под дверью квартиры 19 сентября. По словам Сивкова, ему также звонили с угрозами «вплоть до убийства». «Было сказано дословно следующее: „У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет“», — заявил он.

По данным 112, свиную голову 19 сентября подбросили и Терещенко. При обыске у доставщика, сообщил телеграм-канал, были обнаружены еще четыре пакета со свиными головами. ТАСС и Терещенко сообщения о подброшенной свиной голове пока публично не комментировали.

В апреле 2023 года сообщалось, что Сергейцеву, Сивкову и Терещенко отправляли посылки с гипсовыми бюстами, похожими на статуэтку, в которую была заложена взрывчатка на творческом вечере Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, еще 40 человек пострадали.

Такую же посылку отправили и «военкору» Владиславу Шурыгину, сотрудничающему с Первым каналом. 19 сентября СК возбудил уголовное дело по факту неоднократных угроз убийством (часть 1 статьи 119 УК) Шурыгину.