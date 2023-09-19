Прокуратура Москвы возбудила дело об угрозах убийством «военкору» Владиславу Шурыгину. Ему пришла посылка с бюстом маршала Жукова (похожую вручили Владлену Татарскому)

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту неоднократных угроз убийством (часть 1 статьи 119 УК) «военкору» Владиславу Шурыгину, сотрудничающему с Первым каналом.

Следователи также проводят проверку по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (статья 144 УК). Как пишет ТАСС, Шурыгин регулярно ведет репортажи и освещает ход . Он также сотрудничал с газетой «Завтра» и в 1990-е — 2000-е годы работал в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии, Таджикистане, Сербии, Чечне, Ираке.

В апреле 2023 года сообщалось, что Владиславу Шурыгину, а также военным экспертам Константину Исаеву и Константину Сивкову, сотруднику ТАСС Михаилу Терещенко и политологу Тимофею Сергейцеву прислали через СДЭК посылки с гипсовым бюстом маршала Георгия Жукова.

Незадолго до этого похожую статуэтку вручили в Петербурге на творческом вечере «военкору» Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Внутри бюста находилась взрывчатка. Татарский погиб, еще сорок человек пострадали. В рамках расследования была задержана Дарья Трепова, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку. СК обвиняет ее по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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