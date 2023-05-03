«Я осталась в живых чисто случайно» Издание «Ротонда» взяло первое интервью у Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского. Вот его пересказ

Я безумно сожалею о произошедшем, молюсь о здоровье пострадавших и постараюсь организовать для них сбор средств. Чтобы мое сожаление не выглядело цинично, добавлю, что осталась в живых, судя по всему, чисто случайно.

Когда я поняла, что случилось, сразу написала маме, извинилась. Мне было ужасно стыдно, когда я увидела кадры штурма ее квартиры. Оперативники мне говорили, что мама кричала, что убьет меня, когда ее вели на допрос. От этого мне хотелось умереть. В СК мне дали позвонить маме, она не взяла телефон.

Я всегда интересовалась винтажной одеждой, работала в магазине, но в январе ушла из-за разногласий с владельцем. Я посчитала, что это точка роста, поскольку тогда же друг-журналист предложил переехать в Украину и попробовать себя в роли военкора.

В моей камере холодно, сначала я была одна — ни книжки, ни сигарет — это невыносимо. Сейчас много смотрю канал «Карусель». На других есть риск увидеть кадры сами понимаете откуда. Грустно, что я больше не смогу лежать дома и смотреть мультики с сестрой.

Чтобы держаться, я написала письмо себе о том, что я бы никогда не приложила руку к насилию, что есть люди, которые меня знают и сочувствуют, что если я умру, сделаю близким больно.

Канье Уэст как-то : «Не мир я принес вам, но меч». И я все думаю, как так вышло, что я не заметила меча в своих руках. Самое невыносимое — моими руками убили человека и покалечили десятки. Единственное, что я хотела бы сказать, не умаляя моей вины: насилие порождает насилие.

Целиком интервью Дарьи Треповой, которое «Ротонда» получила, написав ей в СИЗО, доступно здесь.

Фото на обложке: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA