На сайте РИА Новости вышла колонка о необходимости «деукраинизации» Украины
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На сайте государственного агентства РИА Новости вышла авторская колонка Тимофея Сергейцева «Что Россия должна сделать с Украиной». В ней автор описывает, как, по его мнению, нужно проводить «денацификацию» соседней страны.
В колонке отмечается, что в политику «нацистского режима» втянута «значительная часть» народа Украины, и норма «народ хороший — власть плохая» в данной ситуации не будет работать. Поэтому, считает автор, «денацификации» должна быть подвергнута «нацифицированная масса населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников». Служащих ВСУ, национальных батальонов и территориальной обороны автор предлагает «по максимуму уничтожать на поле боя».
«Денацификацию» автор статьи предлагает производить с помощью «идеологических репрессий нацистских установок и жесткой цензуры».
Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации. Нацификация Украины продолжалась более 30 лет — начиная как минимум с 1989 года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные формы политического самовыражения и возглавил движение за «независимость», устремившись к нацизму.
Процесс «денацификации», по мнению автора, по сути будет представлять собой «деукраинизацию», то есть отказ от «искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии». Само название «Украина», пишет Сергейцев, не может быть сохранено.
Президент России Владимир Путин называл одной из целей вторжения в Украину необходимость «денацификации» страны. Ни Путин, ни другие представители российского руководства не поясняли, что это значит. В Киеве также подчеркивали, что не понимают смысла этого слова.
В конце марта издание Financial Times писало, что Россия отказалась от требования «денацификации» в ходе переговоров с Украиной.