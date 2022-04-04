На сайте РИА Новости вышла колонка о необходимости «деукраинизации» Украины

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На сайте государственного агентства РИА Новости вышла авторская колонка Тимофея Сергейцева «Что Россия должна сделать с Украиной». В ней автор описывает, как, по его мнению, нужно проводить «денацификацию» соседней страны.

В колонке отмечается, что в политику «нацистского режима» втянута «значительная часть» народа Украины, и норма «народ хороший — власть плохая» в данной ситуации не будет работать. Поэтому, считает автор, «денацификации» должна быть подвергнута «нацифицированная масса населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников». Служащих ВСУ, национальных батальонов и территориальной обороны автор предлагает «по максимуму уничтожать на поле боя».

«Денацификацию» автор статьи предлагает производить с помощью «идеологических репрессий нацистских установок и жесткой цензуры».

Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации. Нацификация Украины продолжалась более 30 лет — начиная как минимум с 1989 года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные формы политического самовыражения и возглавил движение за «независимость», устремившись к нацизму.

Процесс «денацификации», по мнению автора, по сути будет представлять собой «деукраинизацию», то есть отказ от «искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии». Само название «Украина», пишет Сергейцев, не может быть сохранено.

Президент России Владимир Путин называл одной из целей вторжения в Украину необходимость «денацификации» страны. Ни Путин, ни другие представители российского руководства не поясняли, что это значит. В Киеве также подчеркивали, что не понимают смысла этого слова.

В конце марта издание Financial Times писало, что Россия отказалась от требования «денацификации» в ходе переговоров с Украиной.

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