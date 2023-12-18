На Бориса Акунина завели дело об «оправдании терроризма» и о «фейках» про армию

Следственный комитет России подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили).

Как пояснили в ведомстве, дело возбуждено по статьям о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ).

В СК не пояснили, в связи с чем именно возбудили дело. В ведомстве сообщили, что собираются объявить Акунина, который с 2014 года проживает за пределами России, в розыск.

Ранее 18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в свой перечень террористов и экстремистов.

Сам Акунин, комментируя внесение в реестр Росфинмониторинга, заявил, что писателей «не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора». «Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться — не возвращайтесь», — отметил писатель.

В начале декабря издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина, а крупные сети изъяли их из продажи. Поводом для этого стал разговор Акунина с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом, в ходе которого он выразил поддержку Украине. Также из продажи были изъяты книги Дмитрия Быкова, у которого был аналогичный разговор с пранкерами.

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