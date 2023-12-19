Мобилизованного Дмитрия Сетракова, сбежавшего от войны в Армению, доставили обратно в Россию

Российского военнослужащего Дмитрия Сетракова, дезертировавшего и задержанного в Армении, доставили обратно в Россию. Об этом сообщает проект «Идите лесом», помогавший военному выехать из страны.

Сейчас, по данным активистов, Сетраков находится в Ростове-на-Дону по адресу, где расположено региональное управление военной полиции по Южному военному округу. В проекте добавили, что ищут для Сетракова адвоката.

Как ранее рассказывали в «Идите лесом», в сентябре 2022 года Дмитрий Сетраков был мобилизован на войну в Украину. В апреле 2023-го он самовольно оставил часть и около полугода скрывался. В октябре он сдался с повинной, после чего находился в воинской части корпуса военной полиции.

30 ноября он при посредничестве «Идите лесом» выехал в Армению. Но уже 7 декабря его задержали и доставили на территорию российской военной базы в городе Гюмри. По сведениям армянских правозащитников, задержание Сетракова осуществляли сотрудники российской военной полиции, что незаконно.

«По сути, российские военные похитили человека в суверенном государстве и сейчас увезли его обратно в РФ. Мы надеялись, что огласка не позволит депортировать его в Россию. К сожалению, это не сработало», — пишут в проекте «Идите лесом».

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