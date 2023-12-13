Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Все ракеты удалось сбить, но из-за падения обломков пострадали более 50 человек

Ночью 13 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Воздушные силы ВСУ сообщили, что все 10 ракет, летевших в сторону украинской столицы, сбиты силами ПВО.

Киевская областная администрация заявила, что, по данным на 06:00, в результате падения обломков ракет пострадал 51 человек, в том числе шестеро детей.

В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков произошел пожар в частном доме. В Деснянском районе начался пожар на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Жителей дома эвакуировали.

В Днепровском районе взрывной волной выбило окна в двух жилых домах. Обломки ракет упали на четыре частных жилых дома и проезжую часть.

Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, больше всего пострадавших в Днепровском районе — 45 человек. 18 человек госпитализировали, в том числе двух детей, остальным оказана помощь на месте. Мэр также рассказал, что обломки одной из ракет упали на территорию больницы — в нескольких корпусах вылетели окна. Пострадал один человек.

В результате падения обломков ракеты в Днепровском районе также была повреждена водопроводная сеть. Телеграм-канал «Украина сейчас» опубликовал видео затопленной воронки, образовавшейся на дороге.

Помимо ракетного удара по Киеву российские войска в ночь на 13 декабря атаковали Украины дронами-камикадзе типа «Шахед». В Воздушных силах ВСУ сообщили, что все десять беспилотников сбиты.

Предыдущий раз российские войска наносили ракетный удар по Киеву в ночь на 11 декабря. Воздушные силы ВСУ сообщали, что средствами ПВО были сбиты восемь ракет. Падение обломков привело к разрушениям на земле и пожарам.