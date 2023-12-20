В Закарпатье депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Он давно конфликтовал с главой общины, который хотел повысить себе зарплату

Национальная полиция Украины

15 декабря Керецковская община в Закарпатской области должна была принять бюджет на 2024 год. Еще один вопрос, который собирались рассмотреть местные депутаты, касался повышения зарплаты главы общины. Это вызвало возмущение представителя партии «Слуга народа» Сергея Батрина, который утверждал, что во время войны делать этого нельзя. После перепалки с руководителем общины Батрин взорвал три гранаты в зале, где собрались почти все депутаты. В результате пострадали 23 человек, один человек умер. Самому Батрину предъявлено обвинение в теракте. Издание «Бабель» рассказало о том, кто такой Батрин, его давнем конфликте с главой общины и как «маленькие войны привели к большому взрыву». «Медуза» пересказывает этот материал.

Керецковская община объединяет четыре села — Керецки, Березняки, Кушница и Лисичово. 54-летний Сергей Батрин жил в Кушнице и занимался пассажирскими перевозками. В сельсовете Батрин был членом комиссии по законности, правопорядку и депутатской этике. Как пишет «Бабель», жена и дочь депутата живут в Чехии, у него самого есть вид на жительство в этой стране.

Последние два года Батрин постоянно жил Кушнице — ухаживал за 80-летней матерью. Местный депутат Василий Штефко считает, что Батрин оформил опекунство над матерью, чтобы не участвовать в войне. При этом другие жители говорят о Батрине в положительном ключе. «Он нормальный человек, никто никогда не видел, чтобы он был неадекватным», — отметил бывший глава села Керецки Михаил Маровди. По словам местного депутата Петра Шинкара, Батрин всегда переживал за судьбу села и общины.

В октябре 2020 года в общине прошли выборы председателя, в которых участвовал Батрин. Общину возглавлял представитель пророссийской партии Михаил Мушка. Он же одержал победу на выборах и продолжил возглавлять общину. После этого Батрин перешел в «радикальную оппозицию», отмечает «Бабель». Депутат Шинкар рассказывает, что к работе Мушки действительно были вопросы. Например, он сильно увеличил штат исполнительного комитета общины, назначив на должности лояльных себе людей. Кроме того, все обращения депутатов местного совета к Мушке «заканчивались отписками», утверждает Шинкар. По его словам, депутаты никогда не получали на руки проекты решений, за которые сами же и голосовали. В марте 2021 года Мушке в коррупции из-за того, что он, по версии следствия, требовал у местных предпринимателей деньги за разрешение на любые работы на территории общины. От должности Мушку не отстранили.

Батрин организовал инициативную группу против главы общины. Она, в частности, собрала подписи местных жителей и добилась отмены решения о постройке гидроэлектростанции. «Комсомольская правда — Украина» пишет, что депутат часто обращался в правоохранительные органы по поводу коррупции в руководстве общины, публиковал «обличительные видео в соцсетях» и не скрывал «неприязненного отношения» к Мушке. Разрешить их конфликт пытался глава Закарпатской области Виктор Микита. В начале декабря 2023 года он встретился с Батриным, Мушкой и местными депутатами. На встрече решили, что Мушка назначит секретаря исполнительного комитета сельского совета, который поможет наладить взаимодействие с сельскими депутатами. На эту должность претендовал Батрин, но в итоге секретарем он не стал.

15 декабря сельсовет проводил заседание, на котором рассматривался бюджет общины на следующий год и вопрос о повышении оклада Мушке. Как уточняет «Обозреватель», главе общины планировалось увеличить оклад на 50%, а также выделить ежемесячную премию в размере 100% от оклада. Батрин заявил, что во время войны это делать недопустимо. Вместе с еще несколькими депутатами Батрин вступил в перепалку с главой общины. Затем он вышел из кабинета и вернулся с гранатами. Стоя в дверях, Батрин заявил: «Можно, я скажу?» После этого он бросил на пол три гранаты, которые вытащил из куртки. Трансляция заседания велась в соцсетях, поэтому конфликт Батрина и Мушки, а также взрыв гранат попал на видео.

По словам депутата Василия Штефко, пострадавшего в результате взрыва, Батрин взорвал гранаты до того, как вопрос о премии вынесли о голосовании. Он утверждает, что большинство депутатов и так были против этого, поэтому вряд ли решение было бы одобрено. По мнению Штефко, Батрин шел на заседание с намерением устроить взрыв. «Говорят, что он оставил записку дома, но там не просто записка — целых три страницы. Он писал, как устал от несправедливости, что его никто не слышит. Но его действительно уже никто не хотел слушать, потому что он всех достал», — рассказывает депутат.

Информацию о записке подтверждал глава МВД Украины Игорь Клименко. Подробностей о ее содержании он не раскрыл, сообщив только, что в ней говорится о подготовке взрыва. В результате взрыва пострадали 23 человека, в том числе сам Батрин и Мушка. От полученных ранений умер 55-летний депутат Виктор Прядила.

16 декабря Батрину , его обвиняют в совершении теракта. В пресс-релизе СБУ говорилось, что депутат «пришел в себя и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей». Из больницы его переведут в СИЗО.

«У него бывали странные, импульсивные реакции. Например, когда сельсовет постановил убрать построенную им [детскую] площадку на другое место, он передал ее в собственность монастыря. Теперь площадка стоит там. <…> Он полгода дрался, пытался добиться от Мушки документов, объяснений. Ничего не получалось. Но оправдывает ли это подрыв гранат? Конечно, нет», — заявил депутат Шинкар.