Гостиница в Ростовской области отказала в размещении военным, возвращавшимся из отпуска на войну. Вскоре она закрылась

Отель «Добрыня» в притаможенной зоне города Миллерово Ростовской области прекратил работу, пишет «Коммерсант». Несколько дней назад стало известно, что гостиница отказала в размещении военнослужащим, которые возвращались из отпуска на войну в Украину.

Газета решила, что отель закрылся, потому что сайт гостиницы перестал открываться, а по номерам телефона гостиницы, указанным на сайтах сервисов по бронированию, перестали отвечать. Телеграм-канал Don Mash также утверждает, что отель закрыт: дверь гостиницы заперта, а на звонки никто не отвечает. Почему закрылся отель, неизвестно.

18 декабря Don Mash сообщил, что в отеле «Добрыня» отказались заселить трех военнослужащих, возвращавшихся на . Об этом телеграм-каналу рассказала организатор перевозки военных, которая бронировала номер для ночевки солдат.

Don Mash также опубликовал фрагмент записи разговора, как утверждается, с хозяйкой отеля. Позже телеграм-канал уточнил, что говорил с администратором гостиницы. «Стараемся не заселять [военных], да. Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят, едут тогда дальше. И получается, что у нас тогда только военные. Плюс военные плохо себя ведут. Курят в номерах, мусора много оставляют», — объяснила женщина, с которой авторы телеграм-канала говорили по телефону.

В другом разговоре, запись которого также опубликовал Don Mash, собеседница заявила, что не могла заселить троих военных в номер с двумя кроватями. По ее словам, в этот день вся гостиница была занята военными, и иногда «страшно их селить».

Телеграм-канал, в свою очередь, утверждал, что отель принадлежит семье исполняющему обязанности главы Миллерова. Сын главы города, которому принадлежит участок, после публикаций Don Mash заявил телерам-каналу, что расторг договор с тещей — хозяйкой гостиницы.

Глава района Олег Коваленко, комментируя ситуацию, написал, что военные не смогли подтвердить бронирование. Номер для них заказывала женщина, которой с ними не оказалось, а подходящей комнаты в отеле для солдат не нашлось. По его словам, гостиница вернула деньги за бронирование.

Конфликт с военными произошел в конце ноября, сообщила в беседе с «RostovGazeta» администратор отеля «Добрыня». Она также пожаловалась, что после публикаций Don Mash в отель начали звонить неизвестные с угрозами и оскорблениями. После этого администратору пришлось просить военных, ночевавших в отеле ранее, подтвердить, что гостиница не выступала против заселения солдат.