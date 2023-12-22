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Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче во временное управление Росимущества компании «Рольф» — одного из крупнейших автодилеров России. Это первый случай, когда , созданный для фактической национализации активов «недружественных» стран, был применен в отношении компании, созданной .

Основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал передачу холдинга Росимуществу «правовым беспределом» и «выстрелом в ногу государству». «Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — сказал Петров РБК. Он добавил, что видит в этом «дальнейшую деградацию и всей нашей юридической системы, и бизнеса». «Не работают институты, никто не возражает», — сказал бизнесмен.

В самой компании РБК сказали, что передача Росимуществу не отразится на работе автодилера. «„Рольф“ сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. <…> Команда менеджмента „Рольф“ продолжит эффективное управление компанией», — говорится в заявлении.

Вскоре стало известно, что в «Рольфе» сменился гендиректор — им назначили бывшего менеджера автодилера «Авилон» Алексея Гуляева, который также работал в «Рольфе» в начале 2000-х годов. «Авилон» известен как один из крупнейших поставщиков автомобилей для госорганов — ФСБ, МВД и Генпрокуратры — а Петров в интервью The Bell называл его претендентом на свой бизнес после возбуждения против него уголовного дела.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача «Рольфа» Росимуществу связана «исключительно с экономической целесообразностью», а также с соблюдением российских законов «с учетом известной международной экономической конъюнктуры». По его словам, «Рольф» российская компания, но в ней были «различные схемы владения, которые требовали вмешательства»

Сергей Петров основал группу компаний «Рольф» в 1991 году. С 2007 по 2016 годы он был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Он голосовал против «закона Димы Яковлева», запретившего иностранцам усыновлять российских детей, и против «пакета Яровой», который обязал операторов связи хранить записи телефонных разговоров и переписку россиян. Кроме того, Петров за аннексию Крыма в 2014 году, а в 2011 году присутствовал на митинге против фальсификации выборов на Болотной площади в Москве. В 2019 году, как писал Forbes, сразу несколько СМИ, связанных с «фабрикой троллей», обвинили Петрова в финансировании деятельности политика Алексея Навального. И сам оппозиционер, и Петров это отрицали.

Начиная с 2017 года, Петров, как он позже рассказывал «Медузе», стал проводить все больше времени вне России, и в 2019 году окончательно переехал в Австрию. В июне того же года Следственный комитет обвинил Петрова и «Рольфа», Анатолия Кайро, Татьяну Луковецкую и Георгия Кафкалию, в незаконном выводе за границу четырех миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году топ-менеджеры провели сделку по покупке акций компании «Рольф Эстейт» у кипрского офшора Panabel Limited, материнской компании холдинга «Рольф». СК счел эту сделку фиктивной.

Сергей Петров на митинге против фальсификации выборов, 10 декабря 2011 года Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

В сентябре 2019 года стало известно, что Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Бизнесмен заявил, что не опасается выдачи, так как живет в Австрии и у него есть гражданство этой страны. В интервью «Медузе» Петров связывал свое преследование с политической деятельностью.

В декабре 2021 года стало известно о намерениях «Рольфа» продать 100% акций крупному региональному автомобильному дилеру «Ключавто». Сделка планировалась на первый квартал 2022 года, однако в апреле, писал Forbes, она была «поставлена на паузу». По мнению директора по развитию «Рольфа» Владимира Мирошникова, банки получили указание отказать в финансировании сделки «из-за личности и деятельности» Петрова.

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