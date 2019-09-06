Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, объявленный Россией в международный розыск по обвинению четырех миллиардов рублей, считает, что ему не грозит экстрадиция.

«Я гражданин Австрии, и республика не выдает», — сказал Петров в интервью РБК.

Основатель «Рольфа» также подчеркнул, что реструктуризация активов, из-за которой в России возбуждено уголовное дело, не считается преступлением в Австрии, «да и ни в одной цивилизованной стране».

В интервью «Интерфаксу» Петров отметил: «Ни следствие, ни суд за два с половиной месяца после возбуждения уголовного дела не имеют ничего конкретного [против меня]».

Об уголовном деле, возбужденном в отношении Сергея Петрова и некоторых других руководителей «Рольфа», стало известно в июне. Петров, находившийся в тот момент за границей, заявил, что не планирует возвращаться в Россию.

6 сентября суд в Москве заочно арестовал Петрова и двух других фигуранток дела — главу кипрской фирмы, в которую переводились деньги, Георгию Кафкалию и бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую. Они объявлены в международный розыск.