Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого за рубеж четырех миллиардов рублей.

Петрову заочно предъявили обвинение, следствие направило в суд прошение о его заочном аресте.

Петров находится за границей. После начала уголовного дела он заявил, что не намерен возвращаться в Россию.

Бизнесмен не признает вину и считает, что преследование связано с его политической деятельностью.