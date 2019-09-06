Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Источник: Интерфакс
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Россия объявила в международный розыск основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Петрову заочно предъявили обвинение, следствие направило в суд прошение о его заочном аресте.
Петров находится за границей. После начала уголовного дела он заявил, что не намерен возвращаться в Россию.
Бизнесмен не признает вину и считает, что преследование связано с его политической деятельностью.