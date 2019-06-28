По делу «Рольфа» задержан топ-менеджер компании. Следователи обыскали все 62 ее дилерских центра

Антон Ваганов / ТАСС / Scanpix / LETA

Следователи СК задержали первого фигуранта уголовного о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, возбужденного в отношении топ-менеджеров крупнейшего российского автодилера «Рольф». Это директор департамента развития бизнеса и член совета директоров группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро, который, по версии следствия, участвовал в преступной схеме. СК будет ходатайствовать о его домашнем аресте.

Задержание одного из руководителей группы компаний «Рольф» Следственный комитет Российской Федерации

Следствие считает, что в 2014 году основатель «Рольфа» и руководители компании вывели в пользу кипрской компании Петрова Panabel Limited деньги, полученные от деятельности автодилера. Для этого, говорят в СК, «Рольф» купил у Panabel акции российской компании «Рольф Эстейт» «по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей». Затем, по версии следствия, эти деньги получил Петров.

Сергей Петров отверг обвинения, выдвинутые следователями. «Деньги не выводились из „Рольфа“ в мою пользу. Это исключено!» — сказал бизнесмен «Интерфаксу». Ранее он связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата компании: с осени 2018 года ему поступали предложения о продаже бизнеса, в том числе «за полцены». Другой возможной причиной дела он называл свою «независимую позицию». Во время работы депутатом Госдумы Петров выступал против принятия « » и « », а также не голосовал по вопросу о присоединении Крыма к России в 2014 году.

«Может быть и такая смесь — кто-то мстит за то, что я смел иметь собственное мнение, а потому другой это использует, и начинают сыпаться предложения [о продаже бизнеса]», — сказал Сергей Петров The Bell. При этом источник издания в спецслужбах отметил, что «взгляды Петрова не секрет», а происходящее напоминает «разборки, которые продали как политическое дело».

Сергей Петров утверждает, что не знал о проведении сделки с Panabel. Юристы «Рольфа» называют ее абсолютно законной. Представитель «Рольфа» Павел Носов сообщил, что компания в 2014 году выкупила «Рольф Эстейт» у своей материнской компании Panabel в рамках реорганизации. Независимую оценку сделки провела компания «Юрис, право и аудит», отметил Носов.

Всего в деле четверо подозреваемых, но пока следователи назвали имена лишь двоих фигурантов. Сергей Петров говорил, что кроме него по делу проходят Анатолий Кайро и бывший гендиректор «Рольфа», а ныне вице-президент компании « » Татьяна Луковецкая (как и Петров, она находится за границей). По информации «Интерфакса», также в деле фигурирует гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия (имя не сообщается, известно, что это гражданка Кипра).

В ходе расследования, по информации «Коммерсанта», были задержаны Анатолий Кайро, гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова и главный финансовый директор Александра Озерянова. РБК сообщил, что Виноградову после общения со следователями отпустили домой. В каком процессуальном статусе находится Озерянова, неизвестно.

Сергей Петров сообщил The Bell, что с обысками приходили домой к шести менеджерам «Рольфа». Кроме того, еще с шестью менеджерами компания не может связаться. «Пришли к людям домой, подняли детей. Совершенно избыточные действия, при том что речь идет о деле 2014 года, когда у компании был абсолютно другой менеджмент», — сказал Петров.

В рамках уголовного дела провели не менее 29 обысков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Басманного суда Москвы. Петров сказал RTVI, что обыски прошли в 62 дилерских центрах, то есть во всех центрах компании. Ранее сообщалось, что обыски проходили в дилерских центрах и офисах компании в Москве и Петербурге.

Из-за возбужденного уголовного дела компания «Рольф» может лишиться кредитного рейтинга. После обысков рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу «Рольфа». В агентстве отметили, что в ближайшие три месяца с высокой вероятностью рейтинг компании может измениться. На фоне новостей об уголовном деле облигации компании «Рольф» 27 июня рухнули более чем на 15%, а их доходность к погашению выросла до 16,98%.

Как сообщает РБК, утром 27 июня, когда в компании «Рольф» начались первые обыски, автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тысячи патрульных автомобилей. Общая сумма контрактов превысила 2,8 миллиарда рублей. «Рольф» был единственным участником торгов.

Александр Бакланов