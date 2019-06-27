ФСБ и СК пришли с обысками в дилерские центры «Рольф». Основателя компании заподозрили в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей

Обыски в офисе компании «Рольф», 27 июня 2019 года Роман Дорофеев / Коммерсантъ

Следователи утром 27 июня пришли с обысками в несколько дилерских центров компании « » в Москве, Петербурге и других регионах России, где работает автодилер, сообщает «Фонтанка». Обыски также проходят в центральном офисе компании на Алтуфьевском шоссе в Москве. По информации «Интерфакса», центральный офис «Рольфа» закрылся из-за обысков. Как сообщил «Коммерсант», в следственных действиях участвуют сотрудники Следственного комитета и . В ФСБ по Петербургу подтвердили, что участвуют в обысках в автосалонах крупной компании, не уточнив ее название.

Представитель «Рольфа» сообщил, что следователи пришли в офисы компании около 9 часов утра и предъявили постановление, которое, «по первичной информации, не относится к операционной деятельности компании». В «Рольфе» заявили, что следователи мешают работе компании и создают неудобства клиентам. «Такое поведение создает репутационные и имиджевые риски для автодилера. Мы фиксируем все нарушения», — сказал представитель компании.

Основатель и глава совета директоров компании «Рольф» сообщил РБК, что обыски могут быть связаны с делом 2014 года о незаконном выводе денег за рубеж. «Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги», — сказал он. По словам Петрова, компанию оценили в три миллиарда рублей, а по оценкам следствия она стоила «несколько сотен миллионов рублей». Основатель «Рольфа» добавил, что в апреле в рамках этого дела «проходили изъятия в ».

В Следственном комитете сообщили, что обыски в «Рольфе» прошли в рамках дела о незаконном выводе денежных средств за рубеж. В СК считают, что основатель компании Сергей Петров в 2014 году перечислил деньги, полученные от работы «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед». Для этого, по версии СК, изготовили подложный договор о купле-продаже акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей. Затем эти деньги получил Петров. Следователи считают, что кроме основателя «Рольфа» в этом участвовали руководители упомянутых компаний.

В отношении Сергея Петрова и ряда руководителей компании «Рольф» возбудили уголовное дело по о совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В интервью Forbes основатель «Рольфа» Сергей Петров сообщил, что «возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом». Петров рассказал РБК, что «начинают сыпаться предложения» о продаже «Рольфа», в том числе «за полцены». Сейчас бизнесмен и члены его семьи находятся за границей.

Александр Бакланов