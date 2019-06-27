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Основатель компании «Рольф» отказался возвращаться в Россию из-за уголовного дела
13:39, 27 июня 2019
Источник: Meduza
Следственный комитет 27 июня
возбудил
уголовное дело в отношении основателя крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Его подозревают в выводе четырех миллиардов рублей за рубеж. Сам бизнесмен
связывает
дело с возможным рейдерским захватом: ему каждый день предлагают продать свой бизнес, в том числе «
за полцены
». Петров говорит, что сейчас находится за границей, не уточняя, в какой стране.
Фото в анонсе: Владимир Астапкович / ТАСС
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