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Основатель компании «Рольф» отказался возвращаться в Россию из-за уголовного дела

Источник: Meduza
Следственный комитет 27 июня <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/27/fsb-i-sk-prishli-s-obyskami-v-dilerskie-tsentry-rolf-osnovatel-kompanii-svyazal-ih-s-delom-o-vyvode-deneg-za-rubezh" target="_blank">возбудил</a> уголовное дело в отношении основателя крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Его подозревают в выводе четырех миллиардов рублей за рубеж. Сам бизнесмен <a href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/27/805227-osnovatel-rolfa-vozvraschatsya" target="_blank">связывает</a> дело с возможным рейдерским захватом: ему каждый день предлагают продать свой бизнес, в том числе «<a href="https://www.rbc.ru/interview/business/27/06/2019/5d14a2e79a794736bfbde060" target="_blank">за полцены</a>». Петров говорит, что сейчас находится за границей, не уточняя, в какой стране.
Следственный комитет 27 июня возбудил уголовное дело в отношении основателя крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Его подозревают в выводе четырех миллиардов рублей за рубеж. Сам бизнесмен связывает дело с возможным рейдерским захватом: ему каждый день предлагают продать свой бизнес, в том числе «за полцены». Петров говорит, что сейчас находится за границей, не уточняя, в какой стране.

Фото в анонсе: Владимир Астапкович / ТАСС