Топ-менеджеру автодилера «Рольф» предъявили обвинение по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж

Обновление. Следователь сообщил на заседании по выбору меры пресечения для Анатолия Кайро, что тот не признал вину.

Следственный комитет предъявил обвинения директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро, сообщает агентство «Москва».

В Басманном суде Москвы рассказали агентству, что получили от следствия ходатайство о заключении под домашний арест «обвиняемого Анатолия Кайро». Когда суд изберет меру пресечения, пока неизвестно.

По какой статье Уголовного кодекса Кайро предъявили обвинение, в суде не уточнили.

Утром 28 июня в СК сообщили, что Кайро проходит подозреваемым по о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, которое расследуют в отношении топ-менеджеров компании «Рольф». В СК отмечали, что «в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение».

Уголовное дело о выводе денег за рубеж возбуждено в отношении основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Всего по делу, по данным СК, проходят четверо человек. Как сообщал The Bell, обыски проходили в домах как минимум шести менеджеров компании.

Сергей Петров сейчас находится за границей. После возбуждения уголовного дела он сообщил, что не собирается возвращаться в Россию.