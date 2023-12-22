The Wall Street Journal: организовать убийство Евгения Пригожина поручил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Путин не был против

Гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, которое поручил организовать секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки.

По словам собеседников издания, Патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Однако тогда, заявили они, президент России оставил предупреждения без внимания, тем более ЧВК Вагнера добивалась успеха на войне в Украине.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года после того, как Пригожин позвонил Путину и «в грубой форме» пожаловался на нехватку боеприпасов. Этот разговор слышал Патрушев, который затем воспользовался им, чтобы убедить Путина дистанцироваться от Пригожина, который, по мнению секретаря Совбеза, стал опасным и перестал уважать авторитет Кремля.

WSJ отмечает, что к декабрю 2022 года «стало ясно, что Патрушев победил». Путин игнорировал публичные заявления Пригожина о нехватке боеприпасов, а также звонки основателя ЧВК Вагнера.

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23 июня 2023 года Пригожин поднял . В этот момент Патрушев «взял власть в свои руки», отмечается в публикации. По информации The Wall Street Journal, секретарь Совбеза организовал «шквал» телефонных звонков для того, чтобы убедить Пригожина прекратить мятеж. Он звонил в том числе офицерам, симпатизирующим основателю ЧВК. Сам Пригожин на звонки из Кремля не отвечал.

Патрушев также позвонил Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву — он искал посредников для разрешения конфликта. Собеседники WSJ утверждают, что звонок Токаеву был страховкой на случай наихудшего сценария. Предполагалось, что если российская армия не сможет сдержать наемников Пригожина, то Казахстан направит свои вооруженные силы — в качестве ответной услуги за в страну в январе 2022 года. Однако Токаев отказался, утверждают источники WSJ.

По словам бывшего офицера российской разведки, в начале августа, когда мятеж ЧВК Вагнера уже завершился, а Пригожин должен был «уйти» в Беларусь, Патрушев отдал приказ своему помощнику приступить к подготовке операции «по устранению Пригожина». Представители западных спецслужб утверждают, что позже Путину показали эти планы и он не стал возражать.

23 августа Пригожин ждал, пока его самолет проверят в московском аэропорту перед полетом. По словам источников в западных спецслужбах, именно в этот момент под крыло подложили небольшую бомбу.

Вскоре после вылета из Москвы частный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 упал в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту, в том числе Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, погибли. Сообщения о том, что в самолете был Пригожин, появились сразу же, но официально его гибель СК России подтвердил лишь 27 августа.

Кремль какую-либо причастность к гибели Пригожина отрицал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл «абсолютной ложью» заявления о том, что приказ уничтожить самолет с Пригожиным якобы отдал лично Путин.

В октябре Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что эксперты обнаружили в телах погибших пассажиров самолета фрагменты ручных гранат. «Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом», — говорил он.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, но по состоянию на конец декабря официальную версию причин крушения самолета Пригожина так и не объявил.

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