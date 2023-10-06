Специалисты экстренных служб на месте крушения частного самолета Евгения Пригожина неподалеку от села Куженкино в Тверской области. 24 августа 2023 года Mikhail Tsaryuk / SNA / IMAGO / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября, выдвинул официальную версию следствия по делу о основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В результате авиакатастрофы, по данным властей, погибли все 10 человек, находившиеся на борту, включая самого бизнесмена.

Путин со ссылкой на Следственный комитет РФ заявил, что эксперты обнаружили в телах погибших фрагменты ручных гранат. При этом он отметил, что экспертиза на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших не проводилась. По мнению президента, ее надо было провести, поскольку «после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина».

Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена.

Речь идет об обыске, проведенном в петербургском отеле «Трезини» вечером 23 июня — во время основателя ЧВК Вагнера. Считается, что там находился офис Пригожина в Петербурге. Тогда, как сообщалось, среди прочего были найдены пять килограммовых брикетов белого порошка. Одним из первых об этом сообщило местное издание «Фонтанка» вечером 24 июня, но вскоре без объяснения причин удалило новость. Однако информация о возможном обнаружении наркотиков в офисе бизнесмена разошлась по СМИ, в том числе по федеральным каналам. По данным «Фонтанки», в начале июля Пригожину вернули деньги и ценности, также изъятые при обысках.

Что еще нашли при обысках у Пригожина

При обыске в офисе Пригожина в Петербурге нашли несколько паспортов на разные имена — и с его фотографиями Что известно о людях с этими именами

Что еще нашли при обысках у Пригожина

При обыске в офисе Пригожина в Петербурге нашли несколько паспортов на разные имена — и с его фотографиями Что известно о людях с этими именами

Официальная версия, предложенная Путиным, совпала с версией, которую выдвигали провластные телеграм-канал Mash и газета «Московский комсомолец» через сутки после крушения самолета, отмечает «Агентство».

24 августа Mash сообщил, что на месте падения самолета Пригожина обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты. По данным канала, они принадлежали бойцам ЧВК, находившимся на борту вместе с Пригожиным. «Из-за этой находки у следствия появилась еще одна неприоритетная версия ЧП — „неосторожное обращение с боеприпасами“», — писал Mash.

В тот же день «Московский комсомолец» опубликовал статью с заголовком «„Граната взорвалась в пылу дискуссии“: появилась версия конфликта в самолете Пригожина». В статье приводится вывод директора музея войск ПВО и эксперта пропагандистских российских СМИ Юрия Кнутова о том, что взрыв ручной гранаты на борту мог привести к падению самолета.

«Есть четкие правила перевозки: гранаты отдельно, запалы отдельно. Конечно, Пригожин и его команда об этом знали. Но из-за постоянной угрозы жизни охранники Пригожина постоянно носили с собой оружие и боеприпасы. Может быть, в пылу какой-то жаркой дискуссии кто-то выронил гранату, кольцо выпало и произошел взрыв», — предполагал Кнутов.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» отметил, что пронос боеприпасов на борт самолета Пригожина был возможен только с разрешения службы транспортной безопасности АО «Международный аэропорт Шереметьево». По данным канала, это направление курирует полковник ФСБ РФ Попов К.Г. (полное имя не сообщается — прим. «Медузы»).

Как оценили заявление Путина родственники наемников и телеграм-каналы, связанные с ЧВК Вагнера

Внимание. Дальше в тексте есть мат.

«Обколются своими наркотиками и взрываются в воздухе. <…> А вообще тут что-либо комментировать — только портить», — написал связанный с наемниками телеграм-канал Grey Zone.

«По версии президента, нанюханные / пьяные Пригожин или Уткин осуществили подрыв ручной гранаты, что и стало причиной крушения», — интерпретировал заявление Путина канал «Оркестр Вагнера». Там напомнили о запрете на употребление алкоголя и наркотиков в ЧВК, который, как заявил канал, соблюдало и руководство формирования.

«Пишут, что пять килограммов кокса обнаружили при обыске офиса Пригожина. Всем ЧВК балдели походу. Досадно бля. У нас у русских о погибших либо хорошо, либо никак. А это вообще что попало. Напомню, в этой авиакатастрофе погибли два Героя Великой России. Ну мало ли, кто забыл, а не нарики. И с оружием они были не на ты даже, а на иди сюда нах@й . Версия про самоподрыв — это смех и фарс», — заявил Z-канал «Южный фронт».

Сторонник Игоря Стрелкова Максим Калашников отметил, что экспертизу на наличие наркотиков и алкоголя проводили «даже в лихие 90-е»: «Ну, теперь все ясно! Два дебила (Пригожин и Уткин) играли с гранатой в полете. Ну, и колечко дернули. Правда, на содержание в их телах алкоголя и наркотиков экспертизы не проводили. Хотя любой опер вместе со следователем даже в лихие 90-е в первую очередь это делали».

«Короткое резюме: самым боеспособным соединением в истории современной России командовали алкоголики и наркоманы, которые, будучи профессиональными военными, не знали о правилах обращения с ручными гранатами. Тем не менее, народ России навсегда запомнит их другими», — заявили авторы телеграм-каналы «Дети Арбата».

«Агентство» опубликовало скриншоты с реакциями из чатов родственников наемников ЧВК Вагнера. Одни назвали слова Путина «полнейшим бредом», другие призвали организовать еще один .

После обыска в Петербурге в телеграм-каналах, связанных с ЧВК, заявляли, что порошок, найденный при обыске у Пригожина, был моющим средством. При этом неизвестно, чтобы правоохранительные органы официально сообщали о находке или возбудили уголовное дело из-за этого.

После заявления Путина связанный с наемниками телеграм-канал Grey Zone сообщил, что у ЧВК Вагнера якобы была своя «агентурная разведка» в разных странах — даже тех, куда, как утверждается, еще не зашли наемники — и она проводила «комплекс оперативных мероприятий, которые проводят спецслужбы разных стран мира», для чего в том числе использовался порошок «имитирующий наркотик».

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео «вагнеровцев» в поддержку версии о брикетах с моющим средством. В кадре слышен голос автора съемки и видно его руку. Он утверждает, что брикеты нашли при обыске не в доме Пригожина, как заявили сотрудники «России 1», а «совершенно в другом месте, в Василеостровской части» Петербурга. Человек за кадром заявил, что ему удалось получить «те самые брикеты», которые «вернули оперативники ФСБ». На видео они лежат в черном пакете с наклейкой «Приложение к заключению специалиста № [неразборчиво] 162, 27.06.2023 г». «Оказалось, что это просто кукла для оперативных целей, заполненная, судя по всему, стиральным порошком», — утверждает человек за кадром.

Далее автор ролика проводит «эксперимент» с веществом: насыпает его в бутылку, как утверждается, с водой и встряхивает ее. «Судя по пене, это действительно моющее средство. Так наркотики не пенятся», — заключает он. Неназванный источник «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что в ролике с «опровержением» узнал «руку и голос» Ильи Горбунова — бывшего сотрудника РИА Новости и руководителя «фабрики троллей» Пригожина.

6 октября во время брифинга с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спросили, когда будет обнародован отчет следствия о причинах крушения самолета Пригожина. Представитель Кремля уточнил, что доклад, на который ссылался Путин, не был окончательным: «Президент сказал, что этот доклад еще предстоит, что пока это не окончательный. Это пока один из установленных фактов».

Отвечая на дополнительный вопрос журналиста о том, что все-таки произошло в день крушения самолета и можно ли узнать подробности, Песков заявил, что пока нельзя. «Мы только что с вами говорили, что заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было», — добавил он. По его словам, каких-либо официальных заявлений можно ждать после завершения следствия.