«Фонтанка»: Пригожину вернули десять миллиардов рублей наличными, которые изъяли в Петербурге после мятежа ЧВК Вагнера

Главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину вернули коробки с наличными деньгами, которые были изъяты при обыске в Петербурге по уголовному делу о вооруженном мятеже, утверждает «Фонтанка».

По сведениям издания, 2 июля за деньгами приехал водитель бизнесмена с официальной доверенностью. В общей сложности ему вернули десять миллиардов рублей и сотни тысяч долларов наличными, а также пять слитков золота.

При этом, отмечает «Фонтанка», изначально следователи не хотели возвращать изъятые ценности и деньги. «Но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы», — пишут журналисты.

23 июня Евгений Пригожин поднял мятеж, объявив «марш справедливости» на Москву. Основатель ЧВК Вагнера требовал отставки министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. На бизнесмена завели уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. На следующий день Пригожин остановил мятеж после переговоров с Александром Лукашенко, после чего наемники вернулись в Луганскую область Украины, а уголовное дело закрыли.

24 июня в Петербурге проходили обыски в рамках дела о мятеже. Так, около отеля «Трезини», который считается офисом Пригожина, обнаружили «Газель», в которой находились коробки с наличными деньгами на сумму в четыре миллиарда рублей. На подземной парковке отеля River Palace, связанного с бизнесменом, нашли микроавтобус Citroen Jumper: в нем были еще 80 коробок с наличностью на общую сумму в шесть миллиардов рублей. Также в офисе Пригожина изъяли пять килограммовых слитков золота, наличную валюту в долларах, шесть пистолетов, пять килограммовых брикетов белого порошка и несколько фальшивых паспортов. Сам Пригожин заявлял, что наличные предназначались для выплат наемникам ЧВК Вагнера.

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