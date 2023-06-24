В «Газели» рядом с офисом Пригожина при обыске нашли десятки коробок с наличными. Пригожин заявил, что это деньги для выплат бойцам ЧВК Вагнера

Рядом с петербургским отелем «Трезини», который считается офисом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, в припаркованной «Газели» при обыске нашли коробки с наличными деньгами, сообщает «Фонтанка».

Белая «Газель» находилась во дворе отеля. Не найдя ее владельца, полицейские решили проверить автомобиль на предмет взрывоопасных веществ. Внутри они обнаружили десятки картонных коробок размером 60 на 40 сантиметров, в которых лежали деньги — в основном пятитысячные купюры. По утверждению «Фонтанки», общая сумма — четыре миллиарда рублей.

Евгений Пригожин заявил, что деньги предназначались для выплат наемникам и их семьям.

Информация: «Во время обысков у Пригожина была обнаружена „Газель“ с деньгами». У меня обнаружена не одна «Газель». У меня обнаружена «Газель» и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации « » и другие вопросы.

Пригожин пояснил, что ЧВК Вагнера существует десять лет, и все эти годы компания использовала исключительно наличные деньги.

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