Война. Четыреста восемьдесят шестой день В России — попытка военного переворота. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 июня читайте здесь.
Кроме Евкурова, на видео, по всей видимости, присутствует генерал Владимир Алексеев, который накануне записал к ЧВК Вагнера видеобращение с призывом остановиться.
На видео Пригожин говорит: «Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву».
В связанных с ЧВК Вагнера телеграм-каналах публикуют видео с Евгением Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он ведет переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым
Хронику событий, происходящих вечером 23 июня и сегодня ночью, читайте здесь.
Здравствуйте. Мы запустили новую трансляцию и продолжаем следить за происходящим в Ростове-на-Дону и других российских регионах после того, как Евгений Пригожин объявил, что его бойцы идут «разбираться» и «восстанавливать справедливость» в России.