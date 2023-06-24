Кадыров назвал «гнусным предательством» мятеж Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «гнусным предательством» мятеж под руководством основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж!» — сказано в сообщении в его телеграм-канале.

Кадыров заявил, что «полностью поддерживает каждое слово» из обращения Владимира Путина и что «бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике уже выехали в зоны напряженности».

«Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — написал Кадыров.

Обращаюсь к бойцам — патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили — безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина.