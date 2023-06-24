Пригожин объяснил высшим чинам российской армии, что с ним надо говорить на вы Презрительные переговоры основателя ЧВК с замминистра обороны Евкуровым и замначальника Генштаба Алексеевым. Расшифровка беседы

Утром 24 июня появились видео «переговоров» Евгения Пригожина с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замглавы Генштаба Владимиром Алексеевым в Ростове-на-Дону — утверждается, что они прошли в штабе Южного военного округа. Накануне Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке на лагерь ЧВК Вагнера и заявил, что его отряды отправляются в «марш справедливости» против российского военного руководства. В ночь на 24 июня наемники оцепили военные и административные здания в Ростове-на-Дону. «Медуза» публикует расшифровку опубликованных фрагментов беседы Пригожина с Евкуровым и Алексеевым.

За несколько часов до этого разговора генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записал видео, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину президенту» и «попыткой госпереворота», а также призвал бойцов ЧВК Вагнера «одуматься». Точно такое же обращение и в том же самом месте записал генерал Сергей Суровикин, который командовал группировкой российских войск в Украине с начала октября 2022-го по начало января 2023-го. Где сейчас Суровикин, неизвестно.

Пригожин: …по нам стрелять, а мы их сбивать.

Евкуров: Сбили?

Пригожин: Сбили. Третью уже. И собьем все, если вы будете их высылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк, вы только что развалили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было от этого.

Евкуров: Во-первых, я в первый раз слышу. И давайте так, не обобщать.

Алексеев: Я ехал разговаривать… [неразборчиво]

Пригожин: (Евкурову): Я ж с вами на вы разговариваю, что вы опять на ты-то? Ну кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать?

Евкуров: Я не сказал на ты.

Пригожин: А?

Евкуров: Я на ты не разговаривал, я говорю: не надо обобщать. Не надо… Если вы со мной просто на вы.

Пригожин: Да, я на вы говорю с вами.

Евкуров: Если вы говорите… [неразборчиво] Поэтому вот так. Но давайте так, все равно думать — что делать? [неразборчиво]

Пригожин: Еще раз. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба [Герасимова] и [министра обороны] Шойгу.

Евкуров: Начальника генштаба не [неразборчиво]

Алексеев: (смеется) Забирайте!

Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны и замглавы Генштаба Meduza

Пригожин: Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву.

Евкуров: Тогда я вас очень попрошу ребят своих отсюда вывести… [неразборчиво]

Пригожин: Нет. Ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь.

Евкуров: Нет. Ну это у вас как раз идет с точки зрения…

Пригожин: Мы вам не мешаем управлять войсками.

Евкуров: Управлять войсками, конечно, вы не должны мешать [неразборчиво], там ребята гибнут так же, как и другие все.

Пригожин: Ребята гибнут, потому что вы их на мясо толкаете.

Евкуров: (отвлекается на звонящий телефон) [неразборчиво] такой вопрос.

Пригожин: Это вопрос не риторический. Ребята гибнут, потому что вы их заталкиваете на мясо. Без боеприпасов, без мыслей, без каких-либо планов.

Евкуров: Але. Да.

Пригожин: Просто престарелые клоуны.

<склейка>

Алексеев: Самое большее, что меня огорчает, что три дня минимум в Киеве будет праздник [неразборчиво].

Пригожин: Где?

Алексеев: В Киеве.

Пригожин: Ничего страшного. Праздник с шампанским в Киеве [случается], когда вы бросаете Красные Лиманы, Изюмы и все остальное. Тогда праздник по неделе в Киеве. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем.

Евкуров: Если мы говорим в таком…

Пригожин: Это первое.

Евкуров: …вы же начали таким тоном говорить.

Пригожин: Ну конечно.

Евкуров: …какие могут быть разговоры?

Алексеев: Вы понимаете, что все-таки не все, не все бегут…

Пригожин: Послушайте. Еще раз. Еще раз. Если бы мы разговаривали с вами в нормальном тоне, мы бы сюда на танках не приехали. Понимаете?

Мужчина, находящийся за кадром: И нас бы не встречали бы огнем вертолетов.

Евкуров: Вы считаете, что все, что вы сейчас делаете, это правильно. Так?

Пригожин: Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию.