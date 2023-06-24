Проект Oryx: Минобороны потеряло в конфликте с ЧВК Вагнера три вертолета и самолет

Российские военные потеряли в ходе конфликта с устроившей мятеж ЧВК Вагнера три вертолета и самолет, сообщает аналитический проект Oryx.

По подсчетам проекта, речь идет о воздушном командном пункте Ил-22М, о двух вертолетах Ми-8 и одном вертолете Ми-35. Все они были уничтожены.

Кроме того, ЧВК, как утверждается, захватила военный «Камаз» и бронеавтомобиль «Тигр-М». У самих наемников был уничтожен, по мнению Oryx, один автомобиль УАЗ.

24 июня в телеграм-каналах было опубликовано несколько видео и фотографий, показывающих, предположительно, атаки российских военных и наемников друг на друга. Среди них, как утверждается, были авиаудар по колонне ЧВК Вагнер в Воронежской области и обстрелы вертолетов.