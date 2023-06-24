Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж Евгения Пригожина «предательством» и «изменой», а также «ударом по России».

Путин сравнил происходящее с событиями 1917 года и пообещал, что все, кто «встал на путь предательства», «понесут неминуемое наказание».

«Будут… приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной — практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — заявил Путин.

Путин назвал мятеж Пригожина «предательством» и «изменой» Meduza