Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.

Как заявили в пресс-службе, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения колонны ЧВК Вагнера по территории России и «дальнейших шагах по деэскалации напряжения».

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов», — подчеркивается в официальном сообщении.

Евгений Пригожин это не комментировал.

Новость дополняется.