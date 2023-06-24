Пресс-служба Лукашенко заявила, что он провел переговоры с Пригожиным — и тот согласился остановить движение наемников
Источник: Белта
Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.
Как заявили в пресс-службе, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения колонны ЧВК Вагнера по территории России и «дальнейших шагах по деэскалации напряжения».
«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов», — подчеркивается в официальном сообщении.
Евгений Пригожин это не комментировал.
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