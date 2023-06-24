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Ростов-на-Дону — под контролем ЧВК Вагнера. В Воронеже — взрывы. На улицах Москвы — бронетехника Посмотрите, что происходит в этих городах
Источник: Meduza
Утром 24 июня отряды ЧВК Вагнера взяли под свой контроль Ростов-на-Дону, оцепив штаб-квартиры силовых структур в городе. Также появились сообщения о том, что ЧВК захватила некоторые объекты в Воронеже (он находится примерно на полпути из Ростова в Москву) и о том, что в Воронежской области бойцы ЧВК вступили в бой с военными министерства обороны. Предполагается, что из Воронежской области наемники могут направиться в Москву. Вот что сейчас происходит в этих городах и регионах.