Минобороны Великобритании: ЧВК Вагнера собирается дойти до Москвы

Министерство обороны Великобритании считает, что ЧВК Вагнера, почти наверняка, рассчитывает дойти до Москвы. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.

По данным британских военных, ЧВК Вагнера выдвинулась из Украины и пересекла границу с Россией как минимум в двух местах. В Ростове-на-Дону наемникам удалось взять под контроль ключевые объекты, включая штаб Южного военного округа.

Также в сводке Минобороны Великобритании говорится, что силы ЧВК Вагнера уже находится на территории Воронежской области, откуда наемники, почти наверняка, направятся к Москве.

Ведомство отмечает, что российские военные и другие силовые ведомства практически не оказывают сопротивления ЧВК.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», — заключили в Минобороны Великобритании.

Утром 24 июня правительство Воронежской области сообщало, что в направлении Воронежа движется колонна военной техники. Позднее агентство Reuters со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщило, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В то же время источник «Би-би-си» заявил, что речь идет о «всех ключевых объектах».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости».

К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. На улицах города танки. Вооруженные люди оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

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